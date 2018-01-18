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НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

"Знищення людей": опальна Поклонська не залишилась осторонь закону про реінтеграцію Донбасу

00:12, сьогодні 727 Читать новость на русском
Наталія Поклонська
Наталія Поклонська / Соцмережі

Колишній так звана "генпрокурор" Криму та чинна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська стверджує, що офіційний Київ після ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу отримав можливість скоювати низку військових, державних особливо тяжких злочинів проти народу України.

Про це політикиня написала на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами ухвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу важко назвати законом.

"Переконана, що прийде час, коли цей закон, що фактично дозволяє знищення людей на цій території, ляже в основу звинувачення в скоєнні низки військових, державних особливо тяжких злочинів проти народу України, а саме його геноциду за мовною ознакою та політичними поглядами", – підкреслила вона.

Крім того, одіозна "няш-мяш" переконує, що сьогодні люди на Донбасі, в Одесі та інших містах України фактично є заручниками в руках державних злочинців, які зрощують націоналістичну ідеологію на території "захопленої ними країни".

"В Україні всюди порушуються права людини, а міжнародні уповноважені із захисту цих самих прав без просипу мовчать, придумуючи небилиці про порушення прав де завгодно, особливо в російському Криму. Готова сприяти і особисто взяти участь в фіксації порушень прав людини на Донбасі, в Одесі, Харкові, Києві, Запоріжжі, Херсоні", – емоційно додала зрадниця.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Законодавство Реінтеграція Донбасу Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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