Знищено російської техніки більше ніж на мільярд, – експерт про унікальне досягнення "Альфи" СБУ

Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи "Альфи" Служби Безпеки України з початку війни, становить понад мільярд доларів.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький, посилаючись на власні джерела. Про досягнення підрозділів "Альфи" СБУ читайте далі.

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"На рахунку всіх підрозділів ЦСО "А" – близько 5 тисяч знищених окупантів та понад 1 200 одиниць ворожої техніки (танки, ББМ, артилерійські системи, безпілотники, радіолокаційні установки тощо). Тільки один з підрозділів ЦСО "А" "Білі вовки" відсвяткував 400-ту ювілейну ціль. Кожна знищена одиниця техніки має підтвердження. Це унікальний результат для відносно невеликого за чисельністю колективу", – акцентував експерт.

Голобуцький наголошує, що хоча підготовка спецназівця-профі – річ дорога, але десятикратно виправдана для держави.

Найголовніше – віданні люди і правильно вибудувана робота, яка дає такий результат. В СБУ взяли за зразок перетворення ізраїльський "Моссад": служба не тільки затримує російських агентів в тилу, а й успішно воює і наближає Перемогу в найгарячіших точках війни, на найважчих ділянках фронту,

– вважає політолог.

"Найголовніший наш ресурс – люди і порядок їх застосування. Нещодавно в "Альфу" оголосили додатковий набір – доєднатися до команди можуть як професійні військові, так і цивільні. Потрібні не тільки фахові спецпризначенці, але й оператори дронів, інженери тощо. Успішний досвід необхідно розширювати. Цього вимагає і економіка, і сама логіка війни", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ знищив 400 одиниць техніки з початку повномасштабного вторгнення. А під час самого "святкування" вони додатково спалили понад 10 одиниць техніки, серед якої – 2 танки і РЕБ "Поле".