Знищили 3 літаки ворога: у ЗСУ розповіли про героїчний бій українських "привидів"

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну небо над українською столицею закривав "привид Києва". "Льотчик" Повітряних сил ЗСУ, який вражав майстерністю і надзвичайно точно ліквідовував ворога.

Як зізнався речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, "Привид Києва" – збірний образ льотчиків 40-ї та 39-ї бригад тактичної авіації. Про це він розповів під час брифінгу для Media Center Ukraine, передає 24 канал.

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Як сказав Ігнат, саме бійці цих бригад прийняли важкий удар захисту столиці. Повітряні бої були надзвичайно складні. Сили противника переважали і подекуди складали 1 до 6 чи навіть 1 до 10. Але треба враховувати, що бойовий дух – це наша найперша зброя.

Був випадок, коли 2 наших винищувачі Міг-29 злетіли на перехоплення чотирьох високотехнологічних російських винищувачів-бомбардувальників. На радарі показувало 4 точки, які, розійшовшись, перетворилися на 12. Наші пілоти не розгубилися і пішли в бій. Окупанти втратили 3 літаки,

– наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Майор Олександр Бринжала / Фото Командування Повітряних cил ЗСУ

Зауважимо, що російські загарбники бояться залишити весь свій повітряний флот в Україні. Саме тому вже приблизно 2 місяці не залітають на нашу територію. За словами Ігната, ситуація зараз така, що противник застосовує свою авіацію дистанційно.

"Противник вже приблизно 2 місяці не залітає на нашу територію України, яку контролюють ЗСУ. Це великий показник. Натомість на тимчасово окуповану територію противник таки залітає, застосовуючи вертольоти, ударну авіацію", – повідомив Ігнат.

Україна була готова до вторгнення Росії

Він наголосив, що 8 років Україна готувалася до ймовірного нападу Росії на Україну.

"Ми прораховували ризики та розуміли плани загарбників. Всі сподівалися, що вдасться уникнути конфлікту. Але він стався, і Повітряні сили були до цього готові. За лічені хвилини після нападу ухвалили рішення про виведення з-під удару основної частини авіації, особовий склад. Загалом вдалося врятувати основний бойовий потенціал Повітряних сил від його знищення", – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Саме цього прагнула Росія, адже знищені Повітряні сили України означали б повний контроль країни-агресорки над небом.

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Зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України 10 червня ліквідували 500-у повітряну ціль. Нею став черговий безпілотник російських окупантів "Орлан-10".