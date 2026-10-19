"Втрата навіть 1 літака – критична": військовий оцінив наслідки удару по 6 російських Су-34М

Ракети "Нептун" уразили шість російських бомбардувальників на аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Чотири літаки знищено повністю, а ще два зазнали критичних пошкоджень. Ворогу явно боляче через такий пропущений удар.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, це колосальний успіх Сил оборони України. При цьому російські пропагандисти ще й скаржилися, що тамтешня ППО не збила жодної ракети "Нептун".

Як Росія використовує Су-34М на фронті?

Як наголосив Березовець, Су-34М – основний російський винищувач-бомбардувальник, з якого ворог скидає керовані авіаційні бомби по лінії зіткнення та прифронтових українських містах. Росіяни постійно вдосконалюють модулі планерування та корекції, щоб збільшити дальність ураження.

Втрата кожного такого літака є критичною для ворога. Врахуємо ще й те, що російська авіаційна промисловість критично залежить від постачання елементів західного виробництва. Якби не ці запчастини та допомога від Китаю, то Росія не мала б змоги виготовляти ні КАБи, ні крилаті ракети, ні балістику, ні реактивні дрони,

– підкреслив Березовець.

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Тут варто виділити професіоналізм українських військових, які провели серйозну розвідку. Правильно визначене місце, час удару, місце розташування ППО допомогли досягти такого грандіозного успіху.

Найголовніше, що не було жодного збиття ракет. Про це вже говорили російські "z-воєнкори". Усі "Нептуни" досягли мети. Погодьтеся, це є показником суперпрофесіоналізму операторів Військово-морських сил,

– зауважив Березовець.

Додамо, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук наголосив, що росіяни зазвичай запускають по 3 літаки Су-34М на один напрямок, коли скидають КАБи. Тому втрата одразу 6 бортів є надзвичайно болючою для ворога.