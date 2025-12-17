Чи знизять в Україні мобілізаційний вік: у РНБО відповіли на чутки
- Центр протидії дезінформації заявив, що чутки про зниження мобілізаційного віку та мобілізацію студентів в Україні є фейком.
- Розповсюдження таких повідомлень є частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на дестабілізацію суспільства та дискредитацію державних інституцій.
У мережі поширюють інформацію про те, що о в Україні готуються до зниження мобілізаційного віку та мобілізації студентів. Однак у ЦПД заявили, що такі повідомлення є фейком.
Чи знизять мобілізаційний вік в Україні?
У центрі розповіли, що у мережі поширюються повідомлення про те, що в Україні готуються до зниження мобілізаційного віку та мобілізації студентів, а як "доказ" наводяться оголошення про "актуалізацію даних військового обліку" у період з 22 по 30 грудня в одному з українських коледжів.
Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи,
– запевнили в Центрі протидії дезінформації.
"Щодо оприлюдненого «оголошення» від імені одного з аграрних коледжів – Центр не зафіксував такого повідомлення ані на офіційному сайті закладу, ані на його підтверджених сторінках у соцмережах", – пояснили в РНБО.
Там додали, що це вказує на ймовірну підробку або маніпулятивне використання візуального оформлення навчального закладу. "Поширення подібних повідомлень є частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на нагнітання страху, дестабілізацію суспільних настроїв та дискредитацію державних інституцій", – пишуть в ЦПД.
"Мета таких фейків – посіяти паніку серед студентів і батьків та підірвати довіру до рішень української влади", – резюмували в центрі.
Останні новини про мобілізацію в Україні: що відомо?
Нещодавно у Київському районному ТЦК в Одесі чоловік порізав собі вени, щоб уникнути мобілізації; він перебував в розшуку за порушення правил військового обліку.
Його госпіталізували після інциденту, а в ТЦК заявили, що з їхнього боку не було ані фізичного примусу, ані інших протиправних дій.
До слова, Верховна Рада розгляне зміни щодо самовільного залишення частини військовослужбовцями. Генштаб запропонував жорсткі адміністративні обмеження без кримінальної відповідальності.