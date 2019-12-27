Зниження цін на тепло: які міста України переглянули тарифи на опалення

Декілька українських міст, серед яких Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів, переглядають тарифи на тепло. Так вони виконують рішення уряду про зменшення сум в платіжках на опалення до 30%.

Про зниження цін на тепло в окремих містах України повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Він зазначив, що Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи.

Яскравим є приклад Кропивницького – там сума в платіжці буде меншою на 28,7%,

– написав Гончарук.

Він закликав всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу.

Що цьому передувало