Зниження цін на тепло: які міста України переглянули тарифи на опалення
Декілька українських міст, серед яких Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів, переглядають тарифи на тепло. Так вони виконують рішення уряду про зменшення сум в платіжках на опалення до 30%.
Про зниження цін на тепло в окремих містах України повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Читайте також: Кабінет міністрів знижує тарифи, а це один з показників ефективності уряду, – соціолог
Він зазначив, що Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи.
Яскравим є приклад Кропивницького – там сума в платіжці буде меншою на 28,7%,
– написав Гончарук.
Він закликав всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу.
Що цьому передувало
- 24 грудня уряд схвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від Кабміну рішення про конкретні дати та суми, на які у населення зменшаться платіжки за інші комунальні послуги.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі