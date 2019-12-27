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      Зниження цін на тепло: які міста України переглянули тарифи на опалення

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      Деякі українські міста переглянули тарифи на опалення / epravda.com

      Декілька українських міст, серед яких Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів, переглядають тарифи на тепло. Так вони виконують рішення уряду про зменшення сум в платіжках на опалення до 30%.

      Про зниження цін на тепло в окремих містах України повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Олексій Гончарук. 

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      Він зазначив, що Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи.

      Яскравим є приклад Кропивницького – там сума в платіжці буде меншою на 28,7%, 
      – написав Гончарук.

      Він закликав всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу.

      Що цьому передувало

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Новини Кропивницького Тарифи Опалювальний сезон Комунальні послуги Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини Кривого Рогу Новини Черкас Новини Житомира
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