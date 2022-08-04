Відповідну інформацію мер Харкова повідомив вдосвіта 4 серпня. Перед цим ввечері 3 серпня під час тривоги вибухи чули у Чугуєві.

Зауважте Окупанти днями планують збільшити кількість ракетних ударів по Харківщині, – Синєгубов

росіяни знову атакували Харків

Знову неспокійна ніч у Харкові. "Прильоти" до Немишлянського району міста, в адміністративну будівлю,

– повідомив Терехов.

За даними мера, пожеж та потерпілих немає.

Останні обстріли Харківщини

У ніч проти 4 серпня орієнтовно о 01:36 місцеві жителі почули вибухи. Окрім Харкова, вони також пролунали у Нікополі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що російські окупанти можуть посилити обстріл Харкова та області.

Синєгубов пояснив: "У нас є інформація від наших служб розвідки про те, що ворог днями буде намагатися посилювати ракетні удари та удари з РСЗВ для того, щоб виключно тероризувати місцеве населення, цивільне населення перш за все".

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