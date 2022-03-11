Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він підкреслив, що вони надалі допомагатимуть Донецькій військовій адміністрації здійснити заходи щодо Маріуполя.
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Про які саме заходи мовиться
За словами Старуха, вони робитимуть все можливе, щоб доїхати до Маріуполя та забрати звідти дітей, жінок, поранених і хворих.
У цьому запоріжцям допомагає, зокрема, церква – священники сіли поруч із водіями, щоб доїхати до Маріуполя.
На жаль, знову, як і попередні рази, було зірвано. Але будемо надалі вживати заходи та намагатися пробитися до Маріуполя,
– наголосив голова Запорізької ОВА.
Додамо, що окупанти також зірвали евакуацію з Ізюма на Харківщині. Через обстріли 20 підготованих автобусів так нікуди й не поїхали.
Що зараз відбувається в Маріуполі
Росіяни уже тривалий не припиняють обстріли Маріуполя. Окрім ударів по житлових будинках, вони ще й блокують "зелені коридори". Мовиться не лише про евакуацію людей, а і про постачання до міста продуктів і медикаментів.
Напередодні орки скинули бомбу на пологовий будинок, в якому були жінки з дітьми. При чому, робив це ворог спеціально.
За інформацією радника міського голови, загарбники, зокрема, використали бомбу на 1 тисячу кілограмів тротилу. Її застосували у центрі міста.
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