Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він підкреслив, що вони надалі допомагатимуть Донецькій військовій адміністрації здійснити заходи щодо Маріуполя.

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Про які саме заходи мовиться

За словами Старуха, вони робитимуть все можливе, щоб доїхати до Маріуполя та забрати звідти дітей, жінок, поранених і хворих.

У цьому запоріжцям допомагає, зокрема, церква – священники сіли поруч із водіями, щоб доїхати до Маріуполя.

На жаль, знову, як і попередні рази, було зірвано. Але будемо надалі вживати заходи та намагатися пробитися до Маріуполя,

– наголосив голова Запорізької ОВА.

Додамо, що окупанти також зірвали евакуацію з Ізюма на Харківщині. Через обстріли 20 підготованих автобусів так нікуди й не поїхали.

Що зараз відбувається в Маріуполі

Росіяни уже тривалий не припиняють обстріли Маріуполя. Окрім ударів по житлових будинках, вони ще й блокують "зелені коридори". Мовиться не лише про евакуацію людей, а і про постачання до міста продуктів і медикаментів.

Напередодні орки скинули бомбу на пологовий будинок, в якому були жінки з дітьми. При чому, робив це ворог спеціально.

За інформацією радника міського голови, загарбники, зокрема, використали бомбу на 1 тисячу кілограмів тротилу. Її застосували у центрі міста.

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