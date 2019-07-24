Знову без обстрілів: на Донбасі триває перемир'я

На Донбасі продовжує тривати "хлібне перемир'я". Окупаційні війська Росії з початку доби, 24 липня, жодного разу не обстріляли позиції військових Збройних сил України.

На щастя, через відсутність обстрілів на Донбасі, жоден український боєць не загинув і не був поранений, додали в штабі Операції Об'єднаних сил.

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Військові ЗСУ продовжують дотримуватися сталого режиму припинення вогню. Сторони домовились про початок "хлібного перемир'я" з опівночі 21 липня. Відповідно до угоди, Україна та підконтрольні Росії окупаційні адміністрації публічно взяли на себе обов’язок не вести вогонь.

Незважаючи на те, проросійські бойовики вчора, 23 липня, порушили домовленості і 1 раз обстріляли українські позиції з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї. Ворожий вогонь окупанти відкрили поблизу Луганського. На щастя, ніхто не постраждав.

Зауважимо, це не вперше бойовики порушували домовленості про перемир'я. У перший день домовленостей, 21 липня, вони відкривали вогонь по українських військових біля Хутора Вільний. Крім того, поблизу Щастя на боєприпасі, який вони встановили, підірвалися два українських воїни та ще двоє через цей вибух зазнали поранення. Проте, вже 22 липня, окупанти таки дотрималися домовленостей і не обстрілювали ЗСУ.



Окуповані території Донецької та Луганської областей / інфографіка 24 каналу