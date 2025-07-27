3500 доларів США за зняття з розшуку: у Києві на вимаганні викрили посадовця ТЦК

Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП викрили на на зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Його затримали під час отримання хабаря.

Чоловікові вже оголосили підозру. Про це в суботу, 26 липня, повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає 24 Канал.

Дивіться також На Полтавщині місцеві жителі блокували бус ТЦК: частина мобілізованих втекла

Що відомо про зловживання?

За даними слідства, посадовець вимагав від громадянина 3 500 доларів США за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом'янському ТЦК та СП.

Під час одержання неправомірної вигоди фігуранта затримали. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах кримінального провадження заразом перевіряють інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами,

– пише Офіс Генпрокурора.

Посадовця ТЦК викрили на взятті хабаря: дивіться фото

Також там додали, що робота правоохоронців спрямована, зокрема, на викриття та припинення корупційних практик, які дискредитують систему військового управління, особливо в умовах збройної агресії.

Нагадаємо, напередодні НАБУ повідомило про підозру начальнику сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двом людям. Зловмисники вимагали 300 тисяч доларів США в особи, яка фігурувала у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних.