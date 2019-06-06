Зняття економічної блокади з окупованого Донбасу – це… Ваша думка

Голова української делегації на переговорах у Мінську Леонід Кучма виступив з пропозицію зняти економічну блокаду з окупованого Донбасу, яку було запроваджено ще в 2017 році. Як Ви вважаєте – такий крок є правильним, чи все ж це демонстрація слабкості нової влади та її поступки агресору?

У 2017 році Україна на державному рівні запровадила економічну блокаду окупованих територій Донбасу. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. А пояснював цей крок офіційний Київ ескалацією російської агресії проти України та насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.

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Передувала блокаді з боку офіційного Києва блокада торгівлі з окупантами, яку вели ветерани війни на Донбасі. У рамках цих заходів активісти контролювали перевезення товарів, зокрема залізничним транспортом, з окупованих районів Донбасу на підконтрольні Києву територію. Також вони намагалися домогтися припинення водо- та електропостачання на окуповані території. За словами нардепа Семена Семенченка, вони змушеними були вдатися до таких кроків, оскільки бойовики на Донбасі зірвали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Вже за нового президента Володимира Зеленського голова української делегації на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованого Донбасу. На його переконання це могло б стати "великим проривом".

Представники колишньої влади вже розкритикували таку ініціативу. Зокрема, п’ятий український президент Петро Порошенко зазначив, сьогодні зняттю блокади немає жодних передумов, оскільки за два роки на Донбасі нічого не змінилося у позитивний бік.

Виходить, українська сторона стає на коліна перед окупантом,

– обурено підкреслив він.

Зауважимо, що рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.

На думку генпрокурора Юрія Луценка, "ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет". Він додав, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях є можливою лише за їхньої реєстрації та сплати податків в Україні, як це було до 2017.

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А як Ви вважаєте, зняття економічної блокади з окупованого Донбасу буде правильним кроком, чи все ж такі дії – зараз не на часі? Висловити свої думки можете, взявши участь у нашому опитуванні.