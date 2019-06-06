13:44
6 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Страшна зброя Путіна. Відеогра з оголеним Сталіним
      Вєсті Кремля
      22:48, 5 червня
      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
      Вєсті.UA
      22:05, 5 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, 5 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зняття економічної блокади з окупованого Донбасу – це… Ваша думка

      748 Читать новость на русском
      Чи варто припиняти економічну блокаду окупованого Донбасу: опитування
      Чи варто припиняти економічну блокаду окупованого Донбасу: опитування / Фото з відкритих джерел

      Голова української делегації на переговорах у Мінську Леонід Кучма виступив з пропозицію зняти економічну блокаду з окупованого Донбасу, яку було запроваджено ще в 2017 році. Як Ви вважаєте – такий крок є правильним, чи все ж це демонстрація слабкості нової влади та її поступки агресору?

      У 2017 році Україна на державному рівні запровадила економічну блокаду окупованих територій Донбасу. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. А пояснював цей крок офіційний Київ ескалацією російської агресії проти України та насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.

      Читайте також: Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом

      Передувала блокаді з боку офіційного Києва блокада торгівлі з окупантами, яку вели ветерани війни на Донбасі. У рамках цих заходів активісти контролювали перевезення товарів, зокрема залізничним транспортом, з окупованих районів Донбасу на підконтрольні Києву територію. Також вони намагалися домогтися припинення водо- та електропостачання на окуповані території. За словами нардепа Семена Семенченка, вони змушеними були вдатися до таких кроків, оскільки бойовики на Донбасі зірвали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

      Вже за нового президента Володимира Зеленського голова української делегації на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованого Донбасу. На його переконання це могло б стати "великим проривом".

      Представники колишньої влади вже розкритикували таку ініціативу. Зокрема, п’ятий український президент Петро Порошенко зазначив, сьогодні зняттю блокади немає жодних передумов, оскільки за два роки на Донбасі нічого не змінилося у позитивний бік.

      Виходить, українська сторона стає на коліна перед окупантом,
      – обурено підкреслив він.

      Зауважимо, що рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.

      На думку генпрокурора Юрія Луценка, "ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет". Він додав, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях є можливою лише за їхньої реєстрації та сплати податків в Україні, як це було до 2017.

      Читайте також: "Шлях до капітуляції": реакція політиків на ініціативу "не стріляти у відповідь" на Донбасі

      А як Ви вважаєте, зняття економічної блокади з окупованого Донбасу буде правильним кроком, чи все ж такі дії – зараз не на часі? Висловити свої думки можете, взявши участь у нашому опитуванні.

       

       

      blog_ava
      День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
      сьогодні
      25096
      Теги: Новини України Новини політики Леонід Кучма Мінськ Блокада Опитування 24 Соціологічне дослідження Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Клімкін залишається головою МЗС: основні досягнення та критика міністра
      сьогодні , 13:16 Клімкін залишається головою МЗС: основні досягнення та критика міністра
      Світлана Попова 2868
      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      сьогодні , 12:05 Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      Блог Соцмережі 1141
      Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      сьогодні , 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      Олена Булан 4674
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сьогодні , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 1601
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      5 червня , 23:06 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 27270
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук