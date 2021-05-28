"Золоте дно-2": на 24 каналі покажуть фільм NEXTA про корупційні зв'язки Лукашенка

Журналісти NEXTA опублікували другу частину розслідування щодо Олександра Лукашенка. 29 травня о 20:00 фільм про корупційні зв'язки самопроголошеного президента Білорусі покажуть на 24 каналі.

Відповідний проєкт належить телеграм-каналу NEXTA, засновником якого є затриманий журналіст Роман Протасевич. У фільмі мовитиметься про ексклюзивні документи, які підтверджують корупційні зв'язки самопроголошеного президента Білорусі.

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Водночас у розслідуванні пояснили, як працюють контрабандні схеми за участі вищих чинів Білорусі. Журналістам вдалось розкрити те, як в Росію через Білорусь поставляються санкційні продукти з Європи, ухиляючись від сплати податків.

Завдяки відповідній схемі, за інформацією NEXTA, Лукашенко та його близькі отримували колосальний прибуток, нічого не вносячи в бюджет країни.

На 24 каналі покажуть другу частину розслідування NEXTA: дивіться анонс