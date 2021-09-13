"Золото Атланти": Лілія Подкопаєва презентувала книгу присвячену перемогам збірної України

Українська чемпіонка Лілія Подкопаєва презентувала книгу "Золото Атланти", присвячену перемогам збірної України на ХХVI літніх Олімпійських іграх 1996 року в Атланті, з нагоди святкування 30-річчя Національного олімпійського комітету (НОК).

В рамках святкового заходу, який був організований за підтримки групи Метінвест, відбулася презентація її книги.

"Цього року Україна святкує 30-ту річницю своєї незалежності. Цей рік знаковий ще й тому, що наразі ми відзначаємо 30-річчя з моменту заснування НОК України. Разом з тим минуло вже 25 років з моменту виступу українських спортсменів на перших літніх Олімпійських іграх в історії нашої держави. Ігри в Атланті у 1996 році – це була та важлива "спортивна цеглина" до фундаменту незалежності України. Призери Атланти – це той спадок, на основі якого розпочався розвиток українського спорту", – зазначила Лілія Подкопаєва.

Чемпіонка підкреслила, що книга була створена як нагадування українцям про олімпійські перемоги чемпіонів та як чіткий меседж: це вкрай важлива складова української незалежності.

Подкопаєва з гордістю зазначила, що вони з призерами Атланти-1996 були "піонерами", які задали подальший напрям руху для наступних поколінь українських олімпійців цим нелегким відповідальним шляхом.

Вона звернула увагу, що саме любов до України об'єднує всіх атлетів перших літніх Олімпійських ігор, які сьогодні розкидані по різних куточках світу.

Призери ігор на сторінках цієї книги висловили свої емоції та повагу до української держави, яку вони представляли на зорі її становлення. Історії цих атлетів надихають на звершення молоде покоління, а їхній спортивний спадок навічно закріплений в історії українського та світового спорту,

– зазначила Подкопаєва