У зоні ООС українські бійці відбили 10 атак ворога: знищили чимало танків та бронетехніки

Протягом доби, 13 травня, українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантами.

Про це відзвітували у штабі ООС. Там додали, що наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам значних втрат у живій силі й техніці.

Важливо Цілий батальйон відмовився йти в наступ, – Гайдай про розгром окупантів на Сході

За добу, 13 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

5 танків;

5 артилерійських систем;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

7 ворожих автомобілів;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10". Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів,

– наголосили у штабі ООС.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи та дитячі садочки.

Обстановка складна, але контрольована.

Як минула доба, 12 травня

Після низки втрат на Зміїному, Росія намагається посилити свої позиції на острові. Так, російські окупанти перекинули туди комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.Він додав, що Росія не випадково з перших днів повномасштабного вторгнення захопила саме цей острів і почала розгортати там своє обладнання для контролю.

Там додали, що за минулу добу, 12 травня, українські захисники зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили аж 18 атак ворога. Наші воїни завдали російським окупантам значних втрат у живій силі й техніці.

"Військові продовжують тримати оборону на Донецькому і Луганському напрямках. Обстановка складна, але контрольована", – відзвітували у штабі.

Вчора, 12 травня, військовослужбовці ООС знищили чимало ворожої техніки, зокрема:

13 танків,

8 артилерійських систем (одна з них – РСЗВ),

27 одиниць бойової броньованої техніки,

2 одиниці спеціальної інженерної техніки,

5 автомобілів.

Важливо – війна перейшла у нову довготривалу фразу: дивіться відео