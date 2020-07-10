Жінка гуляла зоопарком в Одесі й побачила, як козуля народжує дитинча. А потім чомусь вирішила, що мама б'є малятко, і полізла у вольєр його рятувати. Внаслідок цих дій дитинча загинуло.

Про інцидент, який трапився в зоопарку Одеси розповів директор закладу Ігор Бєляков, пише "Думская".

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За його словами, жінка – відвідувачка зоопарку – стала свідком пологів козулі. Спостерігаючи за процесом, вона побачила, як мати штовхає немовля.

Чомусь жінка вирішила, що це мати б'є дитинча і того треба рятувати. А тому вдерлася до вольєра і забрала щойно народжену тваринку.

Новонародженого зрештою відвідувачка віднесла до охоронців зоопарку, але було вже запізно:

Маля не отримало необхідного одразу після народження молозива (воно запускає травну систему) і померло.

Бєляков пояснив, що коли козуля штовхає новонародженого – "це нормально у природі". Адже теля має одразу йти за матір'ю геть від ймовірних хижаків.

Найгірше, що назад козуля дитинча не прийняла. Врятувати його не змогли.

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Бєляков також поскаржився, що люди, бува, критикують роботу зоопарку, просто не розуміючи особливостей поведінки тварин. Приміром, слониха Венді начебто "знемагає від спраги й обсипає себе пилом".

Але ж насправді пилові ванни – природна потреба слонів. Для них у зоопарк навіть спеціально привозять дрібний пісок.