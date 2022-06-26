Зосереджуються на Лисичанську: окупанти перекидають мобілізованих з Донбасу, але ті бунтують

Триває 123 доба героїчного опору України російським загарбникам. Росія з усіх сил намагається втілити свій план якомога швидше повністю окупувати Луганську область.

Зокрема, ворог зосередився на активній підготовці до наступу на Лисичанськ. Про це 24 каналу повідомили власні джерела в українській розвідці.

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Окупанти зосередились на наступі на Лисичанськ

У розвідці розповіли, що підрозділи мобілізованих з ОРДЛО, які перебувають під Ізюмом, російське командування почало перекидати на інші напрямки. При цьому інше командування росіян зупинило перекидання особового складу, після чого мобілізованим дали на підпис "документи" про так зване "добровільне" відправлення у Лисичанськ.

Але тут рота збунтувалася, лише 7 осіб погодилися. Всі інші відмовилися,

– повідомило джерело 24 каналу в українській розвідці.

Зазначається, що такі дії ймовірно свідчать про те, що російське командування намагається "добровільним відправленням" у Лисичанськ зняти з себе відповідальність за величезні втрати особового складу окупантів.

Крім того, це є однозначним свідченням того, що ворог сконцентрував свої сили на наступальних діях у напрямку міста, а всередині російського командування немає злагодженості, панує хаос та паніка.

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До слова, за актуальними даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України станом на 18:00 26 червня завдають ворогу втрат абсолютно на усіх напрямках бойових дій. Загарбники через це намагаються будь-яким чином уникнути зустрічі з українськими захисниками та захисницями.

Унаслідок того, що значна частина російських окупантів, яких було відведено з метою відновлення боєздатності, відмовляється повертатись на війну в Україну, командування окремих підрозділів противника заборонило будь-які відпустки для особового складу.

У Генштабі також зазначили, що наразі на Донецькому напрямку, за підтримки артилерійських ударів, російські окупанти намагаються блокувати Лисичанськ з півдня.

Ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Лисичанська, Верхньокам'янки та Лоскутівки. Крім того, зафіксовано авіаудар противника поблизу Вовчоярівки. Намагаючись ефективніше підтримати бойові дії, окупанти посилили угруповання артилерії на цьому відтинку фронту.

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