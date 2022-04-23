Зрадник з Донецька "заблукав у Маріуполі" і вже ніколи не повернеться додому

Один з високопоставлених представників окупаційної влади в Донецьку загинув у Маріуполі. У 2014 році він зрадив Україну.

У Маріуполі ліквідували Володимира Коваленка. Він з Донецька, і в окупаційній владі обіймав посаду "начальника управління позавідомчої охорони". За яких умов його було знищено – не повідомляється.

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Володимир Коваленко був зрадником України. До окупації Донецька він обіймав одну з керівних посад у військовій частині 3004 внутрішніх військ МВС. Вони займалися конвоєм.

Фактично конвоєм, тільки цього разу незаконно утримуваних українців, в Донецьку і займався Володимир Коваленко після приходу російських окупантів. Через це був внесений у базу "Миротворця".