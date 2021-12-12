Ба більше, ще й завтра та післязавтра я у "Pro новинах" про ці переговори змушений буду згадувати. Це тому, що лише 9 грудня Байден матиме нарешті розмову із Зеленським.

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Офіційної заяви від нашої влади щодо переговорів я взагалі чекаю, можливо, і не раніше п'ятниці. Хоча неофіційну заяву від Банкової ми з вами, до речі, вже побачили. Це я зараз про світлину Зеленського в спортзалі. Напевно, це він нам так маякував, що в нас все добре. Мовляв, мирне життя триває, качаємо "біцуху" і далі…

Однак якщо без жартів, то що нового ми з вами дізналися про ті вівторкові переговори Путіна та Байдена, окрім їхньої тривалості у 2 години та 5 хвилин?

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Про що говорили Байден та Путін

Ми дізналися, що на вимогу Путіна "дати йому гарантію, що України точно не буде в НАТО" американський президент відповів категоричною відмовою. Мовляв, Україна сама вправі за себе вирішувати і сама буде обирати своє геополітичне майбутнє. І це перший важливий момент.

Однак є іще один. Американський президент відверто і особисто попередив Путіна про те, що у разі російського вторгнення в Україну США відреагують дуже жорстко і зроблять таке, на що президент Обама в 2014 році не наважився. Хоча і мав би, коли Росія відібрала в України Крим та частину Донбасу.

І це от ті 2 однозначні моменти, за якими ми точно маємо можливість зробити собі висновок, що якоїсь зради від США не було. Вашингтон нас точно у Москві не продавав. Зрадофіли припускали, що таке станеться, аби Вашингтон навзаєм заручився підтримкою Росії у протистоянні із Китаєм.

От цього не сталося.



Байден і Путін говорили про Україну / Фото Getty Images

Найважливіший факт перемовин

Ба більше, сам факт цих переговорів і того, що Байден особисто вписався за Україну перед Путіним означає одне – повномасштабного російського вторгнення, яким нас лякали, найближчими днями, тижнями, місяцями точно не станеться.

От саме це є найважливішим з переговорів.

Наш могутній американський союзник нас не зрадив. Він нас Путіну не продав. Він за нас перед Путіним вписався, а значить нової війни таки не буде.

Живемо далі мирним життям, але продовжуємо готуватися до війни, зміцнюючи свою армію та державу.

На цьому, чесно кажучи, цю тему з переговорами можна було б закривати, але оскільки ми маємо тепер ще трохи більше часу в запасі перед новою війною із Росією… Вона все одно точно колись буде, адже навіть якщо метеорит зараз впаде на Кремль, то хтось з двійників Путіна у тому кремлівському бункері все одне виживе. Всі путінські двійники, схоже, на генетичному рівні мають до України ненависть. Можливо, саме так їх у двійники на першому етапі і відбирали.

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Спростування меседжів зрадофілів

Оскільки є час, спростую ще кілька меседжів, які зараз активно ширяться серед українців від зрадофілів. Це ті, які за сумісництвом є ще й порохоботами.

Про що мовиться

Про істерію серед зрадофілів. Мовляв, за результатами зустрічі з Путіним Байден під нього таки "прогнувся", адже терміново прибрав з американського бюджету санкції проти "Північного потоку-2" і проти російського держборгу.

Така-от зрада нині шириться серед українців, але це, як то кажуть, змішали в одну купу грішне з праведним.

Про те, що нових антиросійських санкцій не з'явилося у щойно ухваленому американському бюджеті в результаті учорашніх переговорів Путіна та Байдена – про це саме російські ЗМІ взялися поширювати.

Їм треба хоча б якусь перемогу Путіна знайти чи вигадати, але наші зрадофіли тепер російські побрехеньки підхопили і взялися ширити серед своїх прихильників в Україні. Зрадофіли-порохоботи фактично тепер поширюють серед нас дезінформацію Кремля про перемогу Путіна на цих переговорах.

То вже хай буде на їхній совісті, а для тих, хто хоче знати, як воно насправді було, то я розкажу.

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Що було насправді

Про скасування американських санкцій щодо "Північного-потоку-2" домовленість між США та Німеччиною була досягнута іще влітку 2021 року. Це тому що Вашингтон тоді жадав відновити дух союзництва із Берліном. На відкуп Німеччини і віддав цю всю тему із російським газогоном.

Зараз просто це було документально оформлено в американському бюджеті, але це лише тому, що бюджет тільки зараз ухвалили.

Це точно не тому в американському бюджеті немає нових санкцій щодо російського газогону. Ця інтерпретація (або ж простими словами побрехенька) вона авторства російських пропагандистів, яку тепер чомусь радо кинулися поширювати і наші зрадофіли.