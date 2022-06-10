Про це під час свого вечірнього звернення 10 червня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що минув вже 107 день героїчного спротиву російським окупантам.

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Загарбники хочуть розбити кожне місто Донбасу

Президент розповів, що наразі тривають дуже жорстокі бої на Донбасі. Він зауважив, що щодня на нарадах з військовими, дипломатами та в розмовах з представниками держав-партнерів повторює назви населених пунктів Сходу – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Словʼянськ та багато-багато інших.

Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне – це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів – це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу,

– зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що, мабуть, той шлях, який пройшла Росія за 107 днів повномасштабної війни, – це найшвидший приклад повної деградації будь-якої держави. Проте українські захисники роблять усе, щоб зупинити наступ окупантів.

"Наскільки це можливо. Наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії – усього того, що ми запитували й продовжуємо запитувати в наших партнерів", – додав Зеленський.