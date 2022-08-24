Замість шикування – на "концерт кобзона": відео ефективної ліквідації десятка ворогів

Українські захисники продовжують вражати своєю майстерністю, ефектно знищуючи ворога. 24 серпня лише одним пострілом ЗСУ відправили 11 окупантів на "концерт кобзона".

Відео моменту пострілу з'явилося у мережі. Повідомляють, що окупанти якраз вистроїлися на шикування.

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В результаті влучного пострілу ЗСУ "вантажем-200" стали 10 сержантів та один офіцер російської армії.

"Ми знаємо, де наш ворог. Ми знаємо, що він робить і що планує. Ми знищуватимемо його точково й без жалю, де б він не був", – повідомили захисники України.

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Зауважимо, що у Михайлівці на Запоріжжі підірвали місцевого гауляйтера івана сушка. Спершу окупанти заявляли, що він начебто перебуває у реанімації, а згодом таки визнали: сушко – помер.

У Маріуполі скоїли замах на гауляйтера костянтина іващенка. Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – зауважив, що наразі "не дуже вдало". Однак загарбників попередили, що це – тільки початок.

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За рівно 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 45 700 окупантів.

Актуальні втрати ворога станом на 24 серпня

особового складу – близько 45700 (+150) осіб;

танків – 1924 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 4243 (+5) одиниць;

артилерійських систем – 1036 (+3) одиниці;

РСЗВ – 266 одиниць;

засоби ППО – 177 (+1) одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 199 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) одиниць;

крилаті ракети – 196 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+10) одиниць;

спеціальна техніка – 99 одиниць.

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

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