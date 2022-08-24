Замість шикування – на "концерт кобзона": відео ефективної ліквідації десятка ворогів
Джерело:телеграм-канал "СтратКом ЗСУ"
Українські захисники продовжують вражати своєю майстерністю, ефектно знищуючи ворога. 24 серпня лише одним пострілом ЗСУ відправили 11 окупантів на "концерт кобзона".
Відео моменту пострілу з'явилося у мережі. Повідомляють, що окупанти якраз вистроїлися на шикування.
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В результаті влучного пострілу ЗСУ "вантажем-200" стали 10 сержантів та один офіцер російської армії.
"Ми знаємо, де наш ворог. Ми знаємо, що він робить і що планує. Ми знищуватимемо його точково й без жалю, де б він не був", – повідомили захисники України.
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Зауважимо, що у Михайлівці на Запоріжжі підірвали місцевого гауляйтера івана сушка. Спершу окупанти заявляли, що він начебто перебуває у реанімації, а згодом таки визнали: сушко – помер.
У Маріуполі скоїли замах на гауляйтера костянтина іващенка. Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – зауважив, що наразі "не дуже вдало". Однак загарбників попередили, що це – тільки початок.
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За рівно 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 45 700 окупантів.
Актуальні втрати ворога станом на 24 серпня
- особового складу – близько 45700 (+150) осіб;
- танків – 1924 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин – 4243 (+5) одиниць;
- артилерійських систем – 1036 (+3) одиниці;
- РСЗВ – 266 одиниць;
- засоби ППО – 177 (+1) одиниць;
- літаків – 234 одиниці;
- гелікоптерів – 199 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) одиниць;
- крилаті ракети – 196 одиниць;
- кораблі та катери – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+10) одиниць;
- спеціальна техніка – 99 одиниць.
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.