Били ракетами Storm Shadow: ЗСУ розтрощили пункт управління росіян на Луганщині

У понеділок, 25 травня, Повітряні сили ЗСУ атакували важливий пункт управління та зв'язку ворожих військ у Луганській області. Удар здійснили за допомогою ракет Storm Shadow.

Детальніше про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про ураження ворожого об'єкта?

Військові Повітряних сил завдали удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по ключовому пункту управління та системі зв'язку противника на тимчасово окупованій території Луганської області.

У результаті було знищено ключовий об'єкт ворожої інфраструктури.

Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі,

– підкреслили в Генштабі.

Якими були попередні атаки на військові цілі росіян?

23 травня українські підрозділи здійснили серію ударів по об'єктах військово-промислової та паливної інфраструктури на території Росії.

Під ураженням опинилися нафтовий термінал "Шесхарис" і нафтобаза "Грушова" в районі Новоросійська Краснодарського краю. За даними українських військових, на обох об'єктах були зафіксовані влучання, після яких виникли пожежі.

Не менш відчутними є й втрати серед особового складу російської армії. З початку повномасштабного вторгнення станом на 25 травня 2026 року країна-агресорка не дорахувалася близько 1 356 940 військових, зокрема понад тисячу за останню добу.

Також у травні українські сили вдарили по полігону спецбатальйону Росгвардії "Ахмат" у Курській області Росії. Внаслідок атаки, за повідомленнями, загинула значна кількість військових.