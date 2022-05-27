ЗСУ на Донбасі відбили 8 атак і знищили 5 танків окупантів: на 5 локаціях досі тривають бої

Завершується 93 день героїчного протистояння України російським окупантам. За добу Збройним Силам України вдалось відбити 8 атак ворога на Донбасі.

Попри значні втрати загарбників, на 5 локаціях Донецької та Луганської областей досі тривають бої. Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил станом на 21:00 27 травня.

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Битва за Донбас триває

Вздовж усієї лінії оборони ворог завдає авіаційних ударів, гатить із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії великих калібрів, застосовує танки, міномети різних типів, б'є ракетами та бомбами по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах на Сході України.

В угрупованні Об'єднаних сил відзвітували, що загалом за добу 27 травня російські окупанти обстріляли 49 населених пунктів Донецької та Луганської областей. Лише на Донеччині унаслідок ворожого вогню було зруйновано або пошкоджено 22 цивільні об'єкти, зокрема:

13 житлових будинків;

будівельний завод;

фермерське підприємство;

пожежну частину;

базу відпочинку;

станцію технічного обслуговування.

Крім того, окупанти знеструмили фільтрувальну насосну станцію. Унаслідок цих обстрілів загинули 3 цивільні особи, ще 5 людей отримали поранення і травми різного ступеню тяжкості. Зазначається, що інформація про загиблих, руйнування та пошкодження у Луганській області наразі уточнюється.

Втрати ворога у зоні ООС

Відважні захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил продовжують завдавати рашистам значних втрат у живій силі та техніці. Загалом протягом 27 травня вони відбили 8 ворожих атак й разом з тим знищили:

5 танків російських окупантів;

10 одиниць бойової броньованої техніки ворога;

4 автомобілі загарбників, один з них – з боєкомплектом.

Крім того, підрозділи української протиповітряної оборони уразили у небі українського Донбасу безпілотний літальний апарат окупантів типу "Орлан-10". До слова, Збройні Сили України продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів на Сході нашої держави.

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