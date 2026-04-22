Росія перегруповується і готує резерви: Сирський попередив про можливий наступ

Російські війська здійснюють перегрупування та підтягують резерви на фронті, що може свідчити про підготовку до нового наступу. Найінтенсивніші бойові дії наразі тривають на Покровському напрямку, де зафіксовано сотні атак.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після робочих поїздок на передову.

Дивіться також Росіяни активізувались, – експерт назвав найгарячіші напрямки фронту

Про що попередив Сирський?

Сирський повідомив, що російські війська продовжують перегрупування та підтягування резервів на окремих ділянках фронту. За його словами, це може свідчити про підготовку окупантів до активізації наступальних дій.

Під час робочої поїздки він провів зустрічі з командуванням підрозділів та обговорив оперативну ситуацію, виконання завдань і подальші плани дій.

Під час чергової робочої поїздки зустрілися з керівництвом нашого наступного угруповання. З генерал-майором Олегом Апостолом обговорили оперативну обстановку, виконання поставлених завдань, плани щодо подальших активних дій,

– зазначив Сирський.

Окрему увагу головнокомандувач приділив Покровському напрямку, де, за його словами, російські війська здійснюють найінтенсивніший тиск. З початку квітня там зафіксовано 688 атак противника.

Сирський повідомив, що під час візиту до штабів підрозділів він заслухав доповіді командирів щодо ситуації на фронті та потреб українських військових. За результатами нарад було ухвалено рішення щодо додаткового забезпечення, а також посилення спроможності стримувати ворога.

Окремо Сирський відвідав угруповання Сил безпілотних систем та обговорив їхню роль у сучасній війні з майором Робертом "Мадяром" Бровді. Він наголосив, що на тлі перегрупування російських військ значення дронових підрозділів лише зростає.

Коли ворог проводить перегрупування та підтягує резерви, роль БпС в ураженні окупантів ще більше зростає,

– заявив головнокомандувач.

Сирський подякував українським військовим за службу та бойову роботу, наголосивши, що боротьба триває.

Чи можливий наступ на України зі сторони Білорусі?