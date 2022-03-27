ЗСУ на Харківщині кошмарять росіян: фото знищеної техніки
27 березня 2022 , 11:53Читать новость на русском
Джерело:ЗСУ
Українські військові впевнено знищують російських окупантів на Харківщині. Зокрема, тероборона та Сухопутні війська ЗСУ понищили їхню техніку.
У ЗСУ запевняють, що не мають намірів здаватися. Навпаки – окупанти матимуть ще більші втрати.
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Ворог зазнає втрат та у паніці тікає, кидаючи техніку. Разом переможемо,
– кажуть українські військові.
Побита техніка окупантів / Фото ЗСУ
Водночас волонтери раніше публікували фото цієї побитої техніки окупантів. Мовилося про звільнення від російських окупантів села Гусарівка під Балаклією. У Штабі оборони Харківщини інформації про це поки не надали.
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