Сили оборони мали успіх в районах Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Наступальні операції на різних напрямках тривають. Так, упродовж минулої доби наші військові мали успіх у районах південніше та південно-східніше Роботиного.
Як зазначають у ранковому зведенні Генштабу від 12 вересня, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники просуваються та закріплюються.
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Успіхи у районах Роботиного
Зазначають у зведенні, що українські військові мужньо тримають оборону. Їм вдалося відбити 10 атак ворога у районах Роботиного та Новоданилівки, що на Запоріжжі. Водночас захисники мали успіх у районах південніше та південно-східніше Роботиного. На досягнутих рубежах вони закріплюються.
Під час наступальної операції на Мелітопольському напрямку наші військові завдають ворогові значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Тим часом загарбники намагаються відновлювати свої позиції, йдучи на штурм наших захисників.
Яка ситуація на інших напрямках
- Оріхівський напрямок. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки. Постраждали понад 20 населених пунктів внаслідок численних артилерійських і мінометних обстрілів.
- Авдіївський, Мар'їнський і Шахтарський напрямки у районі відповідальності ОСУВ "Таврія". Окупанти завдали авіаударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського на Донеччині. Внаслідок обстрілів з артилерії та мінометів постраждали понад 15 населених пунктів. Крім того, ворог намагався прорвати оборону наших військових у районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки.
- Куп'янський, Лиманський і Бахмутський напрямки у районі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Там росіяни завдали авіаударів поблизу Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки на Луганщині. Ворог не полишив спроб прорвати оборону ЗСУ у районах Новоселівського на Луганщині, Оріхово-Василівки та Кліщіївки на Донеччині. Постраждали понад 15 населених пунктів від артилерійських і мінометних обстрілів.
- Херсонський напрямок у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса". Ворог завдав авіаударів у районі Одрадокам'янки Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської. Постраждали понад 10 прифронтових населених пунктів внаслідок численних артилерійських і мінометних обстрілів. У Генштабі пишуть, що Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади ворога та завдавати ураження окупантів у тилу.
- Волинський і Поліський напрямки у зоні відповідальності ОСУВ "Північ". Там оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.
- Сіверський і Слобожанський напрямки. Ворог завдав авіаудару у районі Леонівки Чернігівської області. Також зафіксували понад 15 артилерійських і мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прифронтових населених пунктів.