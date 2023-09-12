Сили оборони мали успіх в районах Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах, – Генштаб

Наступальні операції на різних напрямках тривають. Так, упродовж минулої доби наші військові мали успіх у районах південніше та південно-східніше Роботиного.

Як зазначають у ранковому зведенні Генштабу від 12 вересня, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники просуваються та закріплюються.

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Успіхи у районах Роботиного

Зазначають у зведенні, що українські військові мужньо тримають оборону. Їм вдалося відбити 10 атак ворога у районах Роботиного та Новоданилівки, що на Запоріжжі. Водночас захисники мали успіх у районах південніше та південно-східніше Роботиного. На досягнутих рубежах вони закріплюються.

Під час наступальної операції на Мелітопольському напрямку наші військові завдають ворогові значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Тим часом загарбники намагаються відновлювати свої позиції, йдучи на штурм наших захисників.

Яка ситуація на інших напрямках