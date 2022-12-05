У Генштабі ЗСУ назвали напрямки, на яких росіяни зосередили свої основні зусилля

Російські загарбники не полишають спроби захопити українські міста. У ЗСУ розповіли, де саме ворог зосередив свої основні зусилля.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. У цих регіонах вони намагаються покращити тактичне положення.

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Росіяни зосередили свої основні зусилля на Донеччині

Також зазначають, що ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Соледар, Часів Яр, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Опитне, Курдюмівка, Залізне, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Веселе, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка Донецької області.

Яка ситуація в інших регіонах

У ЗСУ повідомили, що у Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка, Площанка на Луганщині та Ямполівка і Андріївка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог також веде оборону. Вогневого ураження зазнали прифронтові населені пункти.

Українські військові завдали втрат окупантам в Якимівському районі, що на Запоріжжі. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад – 10 мертвими.

Російські окупанти не припиняють вогневого терору цивільного населення міста Херсон. На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Російські окупанти не припиняють вогневого терору цивільного населення міста Херсон.

Ворог здійснив мінометні обстріли на Сумщині та Харківщині

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Сопич, Сваркове і Заруцьке Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна, Тавільжанка та Богданівське Харківської області.