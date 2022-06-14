У ЗСУ показали фрагмент бою Іноземного легіону на Донбасі: потужне відео
Джерело:Оперативний ЗСУ
Бійці ЗСУ продовжують нищити російську навалу разом з іноземними союзниками. Українські захисники показала відео, як працюють іноземні добровольці, які захищають нашу країну нарівні з українцями.
Іноземний легіон захищає Україну на Донбасі. Щодня бійці з різних країн протистоять російським окупантам в гарячих точках.
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В Збройних Силах України показали, як іноземні бійці борються з російськими окупантами. Фрагмент бою показали на телеграм-сторінці Збройних Сил.
Бій вояків Іноземного легіону з російськими окупантами на Донбасі: дивіться відео
Імперію зла буде знищено!
– прокоментували відео в ЗСУ.
Окупанти штурмують Сєвєродонецьк і планують йти на Слов'янськ: ситуація по напрямках
Слов'янський напрямок. Тут ворог прагне встановити повний контроль над Богородичним. Крім того, планує наступ на Слов'янськ. Водночас окупанти не припиняють обстріли населених пунктів з артилерії. Під вогонь потрапили райони Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки, а також Вірнопілля.
Лиманський напрямок. Тут загарбники намагаються перегрупувати свої війська. Вони це роблять для того, щоб створити собі умови для подальшого наступу. Він планується у напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.
Сєвєродонецький напрямок. Сюди окупанти перекинули військових з районів Кремінної – Рубіжного. Мовиться про додаткові дві батальйонні тактичні групи. Також продовжується штурм самого Сєвєродонецька. Він супроводжується артилерійськими обстрілами. Ворог не полишає спроб закріпитись у центрі міста.
Втрати росіян на війні проти України
Російські військові зазнають в Україні колосальних втрат. Це їх суттєво деморалізує і швидко вибиває бажання воювати. Фахівці Служби безпеки України перехопили розмову російського окупанта з дружиною. Боєць розповів, що з його батальйону вступати у бій з українськими захисниками погодилися лише 30 солдатів. Тобто це означає, що з 10 загарбників лише щонайбільше 1 може наважитися на бій.Це й пояснює, чому росіяни лише здалеку вражають позиції ЗСУ, а в пряму атаку практично не йдуть.
Додамо, що весь час війни наші військові ліквідували 33 500 російських окупантів. Крім того, вони знищили:
- танків – 1 434 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 503 одиниці;
- артилерійських систем – 721 одиницю;
- реактивних систем залпового вогню – 229 одиниць;
- засобів ППО – 97 одиниць;
- літаків – 213 одиниць;
- гелікоптерів – 179 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 588 одиниць;
- крилатих ракет – 125 одиниць;
- кораблів / катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 473 одиниць;
- спеціальної техніки – 54 одиниць.
За добу 13 червня ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" 200 ворожих бійців. Також наші воїни понищили російську техніку: 3 дрони, гелікоптер, 3 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливо-мастильними матеріалами.
Зауважимо, що найбільше техніки та особового складу росіяни втратили на Бахмутському напрямку.
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