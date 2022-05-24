ЗСУ працює: за добу на Запоріжжі вивели з бою 25 окупантів, збили літак і безпілотники
24 травня 2022 , 09:14Читать новость на русском
Джерело:Сили оборони Запорізького краю
Зараз на Запорізькому напрямку практично немає активних дій з боку російських окупантів. Вони ведуть позиційну оборону та намагаються закріпитися на своїх позиціях.
Попри це, Збройні Сили України все одно знищують ворогів. В період з 20 по 23 травня українські військові назавжди приземлили 8 безпілотників "Орлан-10".
За минулу добу в захисників теж чималі успіхи. Вони знищили:
- Особовий склад – 9 ліквідували, 16 – поранили.
- Танки – 1 одиниця.
- ББМ (бойові броньовані машини) – 5 одиниць.
- Безпілотники "Орлан-10" – 3 одиниці.
- Автомобільна техніка – 3 одиниці.