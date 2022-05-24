ЗСУ працює: за добу на Запоріжжі вивели з бою 25 окупантів, збили літак і безпілотники

24 травня 2022 , 09:14
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Джерело:

Сили оборони Запорізького краю

Зараз на Запорізькому напрямку практично немає активних дій з боку російських окупантів. Вони ведуть позиційну оборону та намагаються закріпитися на своїх позиціях.

Попри це, Збройні Сили України все одно знищують ворогів. В період з 20 по 23 травня українські військові назавжди приземлили 8 безпілотників "Орлан-10".

 

За минулу добу в захисників теж чималі успіхи. Вони знищили:

  • Особовий склад – 9 ліквідували, 16 – поранили.
  • Танки – 1 одиниця.
  • ББМ (бойові броньовані машини) – 5 одиниць.
  • Безпілотники "Орлан-10" – 3 одиниці.
  • Автомобільна техніка – 3 одиниці.
 
Автор: Петро Синєокий