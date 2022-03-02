ЗСУ працює: збили російський вертоліт після бою у небі над Київщиною

Збройні Сили України збили російських вертоліт після бою у небі над селом Бабинці на Київщині.

В Україні продовжує тривати повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Проте ЗСУ мужньо знищують ворожу техніку та окупантів.

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2 березня Збройні Сили вчергове знищили техніку – ворожий вертоліт, який літав над Київщиною.



Російський літак всередині, який збили ЗСУ / Фото "Останній Блокпост"



Російський літак, який збили ЗСУ / Фото "Останній Блокпост"

Раніше Сили спецоперацій України передали "вітання" російським артилеристам. Через цинічні обстріли українських міст, тепер останні – головна ціль українських військових.

Загалом від початку війни російські загарбники запустили по містах України майже 200 ракет. Якщо точніше, то мовиться саме про 180 одиниць. Ці дані назвали у Генеральному штабі Збройних сил України.

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