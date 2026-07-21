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21 липня, 14:32
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ЗСУ провели операцію на аеродромі "Халіно": уражено винищувач МіГ-29

Андрій Шляхтін

Українські військові провели успішну операцію на аеродромі "Халіно" на Курщині. У результаті уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Операцію проводила  15 окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс". Про це повідомляє Генштаб.

Також військові показали кадри влучань у літак і ЗРК. За їхніми словами, МіГ-29 коштує 25 мільйонів доларів, а "Панцир" – 20 мільйонів.  

 

Дивіться відео уражень ворожих Міг-29 і "Панциря" 

 

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