ЗСУ провели операцію на аеродромі "Халіно": уражено винищувач МіГ-29

Українські військові провели успішну операцію на аеродромі "Халіно" на Курщині. У результаті уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Операцію проводила 15 окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс". Про це повідомляє Генштаб. Також військові показали кадри влучань у літак і ЗРК. За їхніми словами, МіГ-29 коштує 25 мільйонів доларів, а "Панцир" – 20 мільйонів. Дивіться відео уражень ворожих Міг-29 і "Панциря"