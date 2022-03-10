ЗСУ розбивають і спалюють техніку ворога по всій Україні
Українські військові продовжують нищити як ворога, так і його техніку на нашій землі. Бої йдуть по всій ширині фронту.
Збройні Сили України опублікували відео знищеної техніки ворога (те, що від неї залишилося) після бою проти бійців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
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Окупанти лісовими дорогами намагались проникнути вглиб оборони Об’єднаних сил. Та далеко окупантам заїхати не вдалось.
Відео знищеної техніки в українських лісах
Ще одне відео після бою опублікував радник голови МВС Антон Геращенко. Українським бійцям знову вдалося розбити ворога. Тільки цього разу техніка не була знищена, а захоплена в полон. Це танк Т-72. На ньому маркування окупантів "О". Тож цілком ймовірно, що військова колона зайшла з території Білорусі.
Відео захопленого танка Т-72
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