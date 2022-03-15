ЗСУ розгорнули частини резерву та перейшли у контрнаступ, – Генштаб

Збройні Сили України виконують поставлені завдання, аби давати відсіч окупантам. Зокрема, українські військові розгорнули частини резерву та перейшли у контрнаступ.

Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

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Варто зауважити, що наразі також тривають заходи для прикриття державного кордону України й морського узбережжя.

На окремих напрямках проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

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