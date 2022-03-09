ЗСУ стримують наступ ворога на Поліському та Волинському напрямках

Українська армія вправно відбиває атаки ворога. Військові стримують наступ росіян в Поліському та Волинському напрямках на кордоні з Білоруссю.

Саме з боку Білорусі вбачають ймовірну небезпеку. Тому кордон в цьому напрямку прикривають.

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На північно-західному напрямку частина угруповань зі складу сил оборони прикриває держкордон з Білоруссю. Там ведуть оборонну операцію у Поліському та Волинському операційних районах,

– заявили у Генштабі.

Також запевнили, що в районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗСУ противник зазнав значних втрат.



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