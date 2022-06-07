ЗСУ укріпилися в Сєвєродонецьку й тримають місто, але бої не вщухають, – глава ВЦА

Ситуація в Сєвєродонецьку залишається стабільно складною. Проте в українських захисників є успіхи.

Про це сказав 7 червня керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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"Наші Збройні Сили закріпилися й тримають місто, але бої не вщухають. Росіяни кидають все нові й нові сили. Зосередили багато артилерії, техніки, яка штурмує місто. Намагаються просуватись, ми їх зупиняємо", – сказав Стрюк.

Навіщо росіянам Сєвєродонецьк

За словами Стрюка, наші Збройні Сили роблять максимум, щоб відстояти місто. Окупанти хочуть здобути хоч щось, якусь визначну перемогу, тому так атакують Сєвєродонецьк.

Все ж таки це адміністративний центр Луганщини. Це символ того, що Луганщина є Україною,

– сказав керівник ВЦА.