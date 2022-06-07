ЗСУ укріпилися в Сєвєродонецьку й тримають місто, але бої не вщухають, – глава ВЦА
Ситуація в Сєвєродонецьку залишається стабільно складною. Проте в українських захисників є успіхи.
Про це сказав 7 червня керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.
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"Наші Збройні Сили закріпилися й тримають місто, але бої не вщухають. Росіяни кидають все нові й нові сили. Зосередили багато артилерії, техніки, яка штурмує місто. Намагаються просуватись, ми їх зупиняємо", – сказав Стрюк.
Навіщо росіянам Сєвєродонецьк
За словами Стрюка, наші Збройні Сили роблять максимум, щоб відстояти місто. Окупанти хочуть здобути хоч щось, якусь визначну перемогу, тому так атакують Сєвєродонецьк.
Все ж таки це адміністративний центр Луганщини. Це символ того, що Луганщина є Україною,
– сказав керівник ВЦА.
Депортують людей на окуповані території
У Сєвєродонецьку люди почали виходити на зв'язок вже з окупованої території. Стрюк зазначив, що всі, хто наважився і поїхав на окуповану територію, повернутися до міста не можуть. За його словами, є випадки, коли люди намагалися повернутися і просто не доїхали, оскільки є бої і постійні зіткнення, працює артилерія.
"Якщо казати, скільки залишилось людей, то це приблизно 10 – 11 тисяч. Наскільки мені відомо, там і росіяни вивозили наших людей на окуповану територію. Деяка частина населення самотужки намагалася втекти з міста, оскільки вона під такими шквальними обстрілами. Там небезпечно і майже неможливо перебувати для мирного населення", – пояснив Стрюк.
Немає ні світла, ні води
У Сєвєродонецьку росіяни зруйнували комунікації ще приблизно півтора місяця тому. Влада намагалася відновити світло та частково подачу води, але на заваді стають постійні бомбардування. Стрюк сказав, що все потребує капітального відновлення і важкої праці.
До повної деокупації це неможливо зробити,
– зазначив Стрюк.
Він також підтвердив інформацію, що ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Новоохтирки і Воронова. Ці населені пункти є частиною Сєвєродонецької громади.
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