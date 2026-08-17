ЗСУ уразили місце зберігання російських БпЛА та засоби управління на ТОТ

У ніч на 17 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських окупантів. Вибухи лунали на тимчасово окупованих територіях.

Про деталі уражень розповіли у Генштабі.

Які російські цілі атаковано на ТОТ?

У ніч на 17 серпня було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано пожежу на території об'єкта.

Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у кримській Новофедорівці.

Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці в окупованому Криму й пункт комунікації та живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.

Ступінь завданих збитків наразі ще уточнюється.

Нагадаємо, що у Генштабі також розповіли про наслідки ураження заводу "Комбинат Каменский" в Ростовській області 16 серпня.

За підтвердженими даними, внаслідок цієї операції було повністю знищено два виробничі цехи. Ще чотири приміщення, де виготовляли вибухові речовини та порох, зазнали значних пошкоджень.