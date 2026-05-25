ЗСУ уразили нафтобазу, склади та пункти управління росіян
В Генштабі розповіли про нові успішні удари Сил оборони по росіянах.
Деталі розповіли в Генштабі увечері 25 травня.
Що уразили ЗСУ?
У ніч на 25 травня 2026 року Сили оборони України уразили нафтобазу "Белец", яка розташована в місті Унеча Брянської області. Цей об'єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії держави-агресора.
Масштаб завданих збитків поки уточнюють.
Також уражено склад зберігання російських боєприпасів у Міжгір'ї в тимчасово окупованому Криму, склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині.
Іще уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Докучаєвська на Донеччині, комунікаційний вузол підрозділу окупантів у Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу противника в Троїцькому Запорізької області.
Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення Росії до припинення збройної агресії проти України,
– мовиться в дописі.
