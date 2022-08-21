Окупанти отримали жорстку відсіч під Нью-Йорком та Мар'їнкою і відійшли

російські вбивці намагаються просуватися на Донеччині. Проте змогли отримати лише втрати.

Про це розповіли 21 серпня у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір'я – Зайцеве, Новоселівка – Нью-Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив", – зазначили у Генштабі.

Ситуація на Донеччині

Окупанти на Авдіївському напрямку гатили зі ствольної артилерії по Авдіївці, Мар'їнці та Пісках. З авіації росіяни обстріляли територію неподалік Мар'їнки, Водяного і Красногорівки. Крім цього, вороги провели розвідку боєм у напрямку Спартак – Опитне. Однак вона виявилась невдалою й окупант відійшов.

Втрат росіяни зазнали й на напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар'їнка. Вони намагалися поліпшити своє тактичне становище наступальними та штурмовими діями.

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Відбили штурм на Бахмут

Вороги спробували прорвати оборонні позиції Бахмута. Однак 18 серпня отримали відсіч. Зокрема, просунутися хотіли біля Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір'я і Гольмівського.

Мобілізація на Донбасі

росіяни на тимчасово окупованій частині Донеччині примусово мобілізують людей. Вони 18 серпня підійшли до чоловіка та закинули в автобус.

Джерела 24 каналу у розвідці зазначили, що в чоловіка одна нога. Окупанти навіть не дали йому взяти з собою милиці.

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