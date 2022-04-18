ЗСУ відбили 4 ворожі атаки на Сході України та ліквідували 20 росіян
18 квітня 2022 , 20:42Читать новость на русском
Джерело:ОТУ "Схід"
Українські захисники мужньо та героїчно боронять нашу землю. За добу 18 квітня вони відбили 4 ворожі атаки на Сході України.
Окупанти здійснювали ракетні та авіаційні удари. Також вони стріляли з важкої артилерії.
До теми Битва почалася, – Данілов про те, як Росія намагається іти в наступ на Сході України
Українські військові знищили
- 20 російських окупантів;
- 1 танк;
- 1 артилерійську систему;
- 2 БПЛА.
До теми – російські окупанти почали частіше атакувати територію України: відео
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