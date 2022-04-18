ЗСУ відбили 4 ворожі атаки на Сході України та ліквідували 20 росіян

18 квітня 2022 , 20:42
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Джерело:

ОТУ "Схід"

Українські захисники мужньо та героїчно боронять нашу землю. За добу 18 квітня вони відбили 4 ворожі атаки на Сході України.

Окупанти здійснювали ракетні та авіаційні удари. Також вони стріляли з важкої артилерії.

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Українські військові знищили

  • 20 російських окупантів;
  • 1 танк;
  • 1 артилерійську систему;
  • 2 БПЛА.

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Автор: Софія Мінджоса