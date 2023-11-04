Українські військові потужно протистоять ворогу. Так, наші бійці відбили атаки окупантів в районі Мар'їнки, Новомихайлівки. Російські загарбники марно намагались штурмувати біля Старомайорського.

Наші військові розповіли, що тільки минулої доби на фронті було 66 бойових зіткнень. Окрім того, окупанти завдали 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, 77 разів обстріляв з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Де ворог вів марні наступальні дії

Військові пояснили, що на Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" вороги вели марні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Там ЗСУ відбили орієнтовно 10 атак противника.

Окрім того, вороги вели марні штурмові дії:

на Лиманському напрямку в районі Верхньокам'янського Донецької області;

на Бахмутському напрямку – в районах Богданівки та Хромового Донецької області;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

на Мар'їнському напрямку – в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ЗСУ відбили орієнтовно 20 атак;

на Шахтарському напрямку – біля населеного пункту Старомайорське Донецької області;

на Запорізькому напрямку – біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Наші військові відбили 10 атак.

У Генштабі ЗСУ також пояснили, що на Бахмутському напрямку вороги марно намагались відновити втрачене положення біля Кліщіївки, де наші захисники відбили орієнтовно 10 атак. Ба більше, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог має підтримку в авіації та не полишає спроби оточити Авдіївку, проте Сили оборони відбили орієнтовно 20 атак ворога. На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення біля Роботиного.

Які успіхи мають ЗСУ за останню добу

Українські військові далі продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Українські ракетні війська вразили:

7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;

станцію РЕБ;

радіолокаційну станцію;

2 склади боєприпасів;

10 артилерійських засобів противника.

Ворог марно намагається захопити Авдіївку