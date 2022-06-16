Така ж ситуація була і у Берестовому. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
Важливо Шольц пообіцяв постачати Україні зброю доти, доки наша держава її потребуватиме
Українські захисники мужньо відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина. Ворог не мав успіхів і був змушений відійти.
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Така ж ситуація була і у Берестовому. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
Важливо Шольц пообіцяв постачати Україні зброю доти, доки наша держава її потребуватиме