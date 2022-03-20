ЗСУ вперше з початку нападу Росії показали Humvee у дії

З'явилося відео бою із застосуванням Humvee. Це перші публічні кадри застосування цих американських автомобілів, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Його продемонстрували Сухопутні війська Збройних Сил України – у телеграм опублікували відповідне відео.

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Українські Humvee у дії,

– йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як броньований позашляховик рухається дорогою. Потім чутно постріли, ймовірно, по ньому. Автомобіль повертає у бік російських окупантів, а наші захисники відкривають по них вогонь.

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