ЗСУ вперше з початку нападу Росії показали Humvee у дії

20 березня 2022 , 06:54
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Джерело:

Сухопутні війська ЗС України

З'явилося відео бою із застосуванням Humvee. Це перші публічні кадри застосування цих американських автомобілів, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Його продемонстрували Сухопутні війська Збройних Сил України – у телеграм опублікували відповідне відео. 

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Українські Humvee у дії,
– йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як броньований позашляховик рухається дорогою. Потім чутно постріли, ймовірно, по ньому. Автомобіль повертає у бік російських окупантів, а наші захисники відкривають по них вогонь.

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Автор: Анастасія Лукашевська