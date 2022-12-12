До ЗСУ в полон потрапив "мисливець на поляків": епічне відео

У полон до українських воїнів потрапив окупант з Башкортостану. Загарбник стверджує, що приїхав в Україну, аби воювати з поляками.

Окупант, який потрапив у полон, настільки перелякався, що аж забув номер своєї військової частини. Однак про свою "надважливу" місію забути не зміг.

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Навіщо окупант припхався до України

Українським воїнам стало цікаво, навіщо окупант припхався до України, на що загарбник відповів, що прибув, аби "воювати з поляками". Це викликало неабиякий подив у наших військових, то ж вони вирішили уточнили, скільки поляків окупант з Башкортостану побачив у нашій країні. Цей діалог не можливо описати, тому далі подаємо оригінал:

Військові: Твоє завдання на цій війні? Чому ти тут? Що ти робиш в нашій Україні? За що ти воюєш?

Окупант: З поляками.

Військовий: Скількох ти поляків бачив?

Окупант: Жодного.

Військовий: Чому ти – росіянин, воюєш в Україні з поляками?

Окупант: Вони хочуть у вас землю забрати.

Після таких феєричних відповідей, наші воїни розповіли горе-мисливцю "дуже секретну інформацію" – про те, що Польща трохи не тут. Цікаво, що пояснити, до чого він у "боротьбі з поляками", окупант не зміг.

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Росія і фейки про Польщу

Від початку повномасштабного вторгнення Польща надає колосальну підтримку Україні та українському народу, що неабияк не подобається Росії, то ж тамтешня пропаганда намагається створювати різні фейки про Польщу.

Хоча у пропагандистській паралельній реальності співіснують 2 версії. Наприклад, якісь міфічні "польські найманці" нібито воюють на фронті, а не Збройні Сили України. Водночас Кремль поширює фейки про те, що Варшава нібито хоче окупувати Захід України.

Також Росія намагається поширювати пропаганду в Польщі, аби розсварити поляків та українців. Москва намагалася використати падіння ракети на польській території для цього, однак позиція Польщі однозначна та стійка – провина за трагедію, яка забрала життя 2 поляків, лежить виключно на Росії.