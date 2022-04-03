ЗСУ взяли в полон пілота збитого на Харківщині російського літака

На Харківщині зранку 3 квітня сили протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Ворожого пілота наші військові взяли у полон.

До речі, росіяни навіть намагалися його евакуювати. На щастя, їм це не вдалося.

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Пілот збитого вранці російського літака в полоні. Спроби росіян евакуювати його вертушками провалилися,

– розповів військовий Юрій Кочевенко.

Зауважимо, після збиття винищував впав на землю та спровокував пожежу.

До теми дивіться відео про втрати росіян станом на ранок 3 квітня: