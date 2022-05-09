ЗСУ зачищають територію Білогорівки, є хороші новини з Попасної та Рубіжного, – Гайдай

Росіяни продовжують наступ на Луганщині, проте українські захисники героїчно відбивають атаки та проганяють окупантів з нашої території. Зокрема, є хороші новини з Попасної та Рубіжного.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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ЗСУ зруйнувати понтонну переправу

За його словами, є хороші новини – ЗСУ зруйнували понтонну переправу у Білогорівці.

Тепер ми чекаємо новини від військових, які мають повідомити про "зачистку" на нашому боці і знищили роту росіян, яка змогла переправитися на нашу територію,

– сказав Гайдай.

Яка ситуація біля Попасної

Голова Луганської ОВА наголосив, що біля Попасної проривів окупантів немає, наші захисники тримають оборону на нових позиціях. "Також вже прийшло підкріплення. Будемо потроху захищати місцеві населені пункти", – додав він.

Яка ситуація в Рубіжному

Гайдай зазначив, що в Рубіжному також є хороші результати. Напередодні, 8 травня, ЗСУ ліквідували п‘ять російських танків, близько 20 окупантів та багатьох поранили. Оборону захисники там тримають міцно.

У Воєводівку біля Сєвєродонецька раніше заходили російські військові, ми їх вибивали. А зараз туди зайшли наші ЗСУ, тримають оборону, Село повністю наше,

– запевнив він.

Голова Луганської ОВА також зазначив, що в Сєвєродонецьку росіян немає. Він повністю контролюється ЗСУ. "Єдине – окупанти "закидають" місто артилерією, "Смерчами" та "Градами", але їхньої ноги там немає", – додав він.

Про евакуацію українців з Луганщини

Сергій Гайдай розповів, що на вільній Луганщині досі залишаються більше 40 тисяч мешканців. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки.

"На сьогодні ми припинили евакуацію, бо йдуть небезпечні бої. Обстріли були з Лиману на Бахмут, куди ми й везем людей автобусами для евакуації. Сподіваюся, найближчими днями ми поновимо евакуацію", – сказав він.

Сергій Гайдай про ситуацію біля Попасної:



До слова, 7 травня на території Луганської та Донецької областей ЗСУ успішно відбили 6 атак росіян, знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п’ять одиниць автомобільної техніки.