ЗСУ захопили близько 30 одиниць ворожої техніки: окупанти втікають і покидають її
6 березня 2022 , 01:48Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Протягом останньої доби одна бригада ЗСУ змогла захопити 30 одиниць бойової техніки окупантів. Тепер наші захисники використовують її проти ворога.
Ворог продовжує зазнавати втрат. Окупанти втікають з позицій і злишають техніку.
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Ворог продовжує кидати свою техніку – тільки одна з бригад ЗС України захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків,
– йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
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