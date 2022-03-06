ЗСУ захопили близько 30 одиниць ворожої техніки: окупанти втікають і покидають її

Протягом останньої доби одна бригада ЗСУ змогла захопити 30 одиниць бойової техніки окупантів. Тепер наші захисники використовують її проти ворога.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Окупанти втікають з позицій і злишають техніку.

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Ворог продовжує кидати свою техніку – тільки одна з бригад ЗС України захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків,

– йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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