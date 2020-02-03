ЗСУ завдали удару по командному пункту російських окупантів

Повітряні сили ЗСУ 3 березня завдали високоточного удару по командному пункту росіян на Донеччині. Під прицілом була повітряно-десантна дивізія російської армії.

Унаслідок атаки порушено систему управління окупаційних військ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Під прицілом була 98 гвардійська повітряно-десантна дивізія

Удар був здійснений по населеному пункті Калініна Донецької області.

Там розташовується 98 гвардійська повітряно-десантна дивізія російської армії.

У Генштабі розповіли, що атака суттєва ускладнила координацію дій між військовими підрозділами повітряно-десантної дивізії.

Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури,

– додали військові.

У Генштабі запевнили, що ЗСУ не зупиняться, доки армія Росії не втратить здатність вести війну.

Нагадаємо, що днями Повітряні сили також уразили ворожий командний пункт БпЛА у населеному пункті Нестерянка Запорізької області. Він використовувався для керування, зберігання та обслуговування безпілотників.