ЗСУ збили на Одещині черговий ворожий безпілотник, – речник ОВА Братчук

Військові одеської 28 ОМБр збили черговий ворожий безпілотник. Мовиться про "Орлан".

Подія, очевидно, сталася 14 квітня. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Хочу привітати воїнів 28-ої ОМБ імені Лицарів Зимового Походу. Вони збили чергову птаху, "10-го Орлана", безпілотника Російської Федерації,

– сказав Братчук.

До слова, "Орлан-10" вважається одним з найновітніших безпілотників у російській армії. Тому є значною втратою для окупанта.

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