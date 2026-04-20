Послаблюють російську артилерію, не атакуючи її: Forbes розкрив секрет стратегії ЗСУ

Окупанти розгорнули тисячі артилерійських систем уздовж усієї лінії фронту. Це як застарілі гаубиці зі складів, так і найсучасніші зразки. Через велику площу поля бою фізично неможливо знищити усі ці системи. Однак українські захисники знайшли вихід.

Українські військові почали бити по ворожих колонах з артилерійськими боєприпасами, зриваючи плани росіян. Про це пише Forbes.

Дивіться також Бій за Часів Яр триває: Сили оборони показали, як зірвали спробу прориву росіян

Як Сили оборони протидіять російській артилерії?

Україна значною мірою замінила артилерію безпілотниками. Тим часом для Росії артилерійські системи й досі залишаються центральною складовою її бойових порядків, тоді як дрони слугують лише доповненням.

Попри значні втрати, російська артилерія продовжує активно працювати. Це забезпечується:

ремонтом пошкодженої техніки;

введенням у бій старих систем, наприклад Д-20;

використанням різних типів артилерії з різною дальністю ( 20 – 70+ кілометрів).

Окрім того, артилерію важко виявити завдяки маскуванню, швидкій зміні позицій та захисту.

Однак вона має критичну вразливість, якою і скористалися українські військові. Йдеться про постачання снарядів.

Росія щодня витрачає приблизно 10 000 – 15 000 артилерійських снарядів. Їх доставляють вантажівки, які змушені рухатися дорогами. Українські дрони тепер часто атакують саме ці транспортні колони.

Це простіша задача, ніж пошук гармат:

не треба шукати замасковані позиції;

достатньо контролювати дороги;

дрони можуть чекати на узбіччі, а потім атакувати;

такі атаки можливі навіть на відстані до 60 кілометрів від лінії фронту.

Вантажівки важко маневрують через вагу. Вони не можуть їздити бездоріжжям та не мають серйозного захисту від дронів. Тому один удар FPV-дрона часто знищує і машину, і весь вантаж боєприпасів.

Українська оборона базується на багаторівневих укріпленнях і так званих kill zones, де будь-яка ціль з великою ймовірністю знищується дронами. Тепер, атакуючи російську логістику, Україна фактично:

розширює цю зону глибше на окуповану територію;

робить деякі райони непридатними для стабільного постачання;

обмежує можливості російської артилерії вести тривалий вогонь.

Ця стратегія вигідна Україні, бо одна атака може знищити велику кількість боєприпасів. Крім того, для неї потрібно менше ресурсів, ніж для пошуку гармат, а ефект поширюється на кілька артилерійських підрозділів одразу.

Україна б'є по найслабшому місцю російської артилерії – постачанню боєприпасів. Через це ворогу стає важче підтримувати інтенсивні обстріли. Зараз це дає нашим військовим перевагу на полі бою. Але з часом росіяни, ймовірно, будуть змінювати тактику і більше використовувати ударні та бомбардувальні дрони.

Що відомо про останні удари України по Росії?