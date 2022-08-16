ЗСУ знищили понад 400 літаків і вертольотів ворога: наскільки це відчутно для авіації росії

Повітряні сили ЗСУ активно нищать ворожу авіацію. Однак, на жаль, ворог має можливість поповнювати свої втрати й стягувати літаки та гелікоптери з різних районів росії.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну наші захисники знищили вже понад 400 ворожих літаків та гелікоптерів. По це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Скільки літаків та гелікоптерів залишилося у росії

До 24 лютого на летовищах довкола України, тобто в окупованому Криму, білорусі та у росії, у ворога було авіаційне угруповання зі 700 літальних апаратів. Мовиться про 450 літаків та 250 вертольотів. Чимало цієї техніки українські військові вже знищили. Однак ворог зміг поповнити втрати, стягнувши літаки та вертольоти з середини росії.

Тому станом на 15 серпня біля наших кордонів є 430 літаків та понад 360 гелікоптерів противника. За словами Ігната, ЗСУ постійно бачать прольоти стратегічної авіації, дальніх бомбардувальників, штурмовиків тощо.

За одну добу ворог здійснює 150 вильотів авіації зі своєї або окупованої території. Використовують цю авіацію для ударів по позиціях ЗСУ на лінії зіткнення. Водночас на решту територію України росіяни на своїй авіації не ризикують летіти. Вони бояться української Протиповітряної оборони.

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Останніми днями активність ворожої авіації зменшилася

Ми спостерігаємо зменшення активності російської авіації впродовж 3 – 4 діб. Менше літаків видно на радарах, але штурмовики продовжують завдавати ударів,

– розповів речник командування Повітряних сил.

Він зазначив, що противник практично не застосовує пілотовану авіацію, лише – штурмовики. Найчастіше росіяни вилітають на Су-25, Ка-52 та Міг-24. Їх використовують на різних напрямках фронту.

Крім того, збільшилася авіаційна діяльність росіян з аеродрому "Бельбек" біля Севастополя. Це пояснюється вибухами в Саках.

Успіхи Повітряних сил ЗСУ

Ігнатів запевнив, що українські військові методично нищать ту авіацію, якою росіяни поповнюють свої втрати. Лише за вчора, 15 серпня, наші Повітряні сили здійснили близько 30 вильотів і завдали понад 10 авіаційних ударів по окупантах на різних напрямках. Під удар потрапили РСЗВ, танки, польові склади, жива сила ворога тощо.

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