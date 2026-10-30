На Курщині уразили "Іскандер-М": під ударом також опинилися склади та ремонтні бази росіян

Сили оборони України уразили російську пускову установку ОТРК "Іскандер-М" у Курській області. Удару завдали 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня, також українські військові атакували склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів окупантів та їхні ремонтні підрозділи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які цілі росіян уразили Сили оборони?

29 жовтня та в ніч на 30 жовтня підрозділи Сил оборони завдали удару по пусковій установці ОТРК "Іскандер-М" у районі Фатежа Курської області Росії. Вона розташовувалася поблизу району перевантаження балістичних ракет.

Крім того, українські військові уразили кілька складів боєприпасів російської армії:

у районі села Малоянисоль Донецької області;

поблизу Новоєгорівки Харківської області;

у районі Ганусівки Луганської області.

Також під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів окупантів поблизу Біловодська на Луганщині.

До того ж українські військові атакували ремонтні об'єкти противника. Зокрема, у районі Рубіжного на Луганщині уразили ремонтний підрозділ, а поблизу Писарівки – ремонтно-відновлювальну базу російської армії.

Нагадаємо, російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 590 російських військових.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 586 500 військових. Також українські захисники знищили 12 450 російських танків і 25 617 бойових броньованих машин.